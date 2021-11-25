Оренбург, 25 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Услуга по распечатке сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, в МФЦ Оренбургской области оказалась среди самых востребованных. Также растет число обращений по регистрации или восстановлению доступа к личному кабинету на «Госуслугах». Об этом сообщил директор МФЦ АнатолийШабельников, информирует пресс-служба областного правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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За неделю (с 16 ноября) в оренбургских МФЦ распечатали свыше 8 тысяч сертификатов с QR-кодами. За полмесяца почти 18 тысяч оренбуржцев обратились в МФЦ для регистрации в ЕСИА.

«Мы ожидали, что услуга будет востребованной только среди людей, не имеющих доступа к электронным услугам или не зарегистрированных на портале «Госуслуги». Например, у пожилых граждан, которые не имеют смартфонов и навыков пользования интернетом, — сказал Шабельников, — Но эта услуга сейчас — одна из самых массовых в центрах «Мои Документы» Оренбургской области».

Добавим, услуга оказывается бесплатно. Электронный, распечатанный самостоятельно или полученный в МФЦ сертификаты имеют одинаковую юридическую силу.