Казань, 25 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Поправки к федеральному законопроекту о региональной власти, включающие предложение сохранить должность президента Татарии, одобрены Госсоветом республики. Их направят на рассмотрение Госдумы РФ, сообщает 25 ноября «Коммерсантъ».

Bugulma Татария. Казань

Депутаты республиканского парламента одобрили поправки единогласно, 81 проголосовал «за». Председатель комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин напомнил на заседании Госсовета, что должность президента Татарии утвердили в тот же день, что и должность президента России в 1991 году.

Иное название должности главы республики «не будет учитывать сложившиеся исторические и национальные традиции», сказал он. Хабибуллин напомнил и о словах президента РФ Владимира Путина, который назвал вопрос о наименовании должности делом жителей Татарии.

Президентом руководителя российского региона именуют только в Татарии. С 2010 года республику возглавляет Рустам Минниханов, срок его полномочий истекает в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», унифицирующий название высших должностей в регионах. Он исключает использование слова «президент».

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