Таллин, 25 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В третьем квартале 2021 года эстонские строительные предприятия построили в целом в стране и за рубежом на 1,047 млрд евро евро, из них зданий построено на 713 млн евро и сооружений — на 334 млн евро. Об этом сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

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По сравнению с третьим кварталом 2020 года зданий построено на 23% больше, а строительство сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и тому подобное) осталось на том же уровне.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на рост строительного рынка повлияла низкая сравнительная база прошлого года и самое большое за последние годы повышение цен на строительные материалы.

Мнение специалиста подтверждает и тот факт, что в целом за год число возводимых объектов не выросло, а упало. Так, по данным Регистра строений, выдано 1737 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или почти на десятую часть меньше, чем год назад.

Кроме того, разрешение на строительство было выдано на постройку 2 521 жилого помещения — это на 25% меньше, чем в 2020 году.

Больше всего нового жилья построено в Таллине, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде. Наиболее предпочтительным типом жилья по-прежнему остаются многоквартирные дома.