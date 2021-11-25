Волгоград, 25 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Соболезнования главе Кемеровской области Сергею Цивилеву в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» направил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Администрация Волгоградской области

«От лица жителей Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говориться в тексте.

На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошёл взрыв, погибли 11 человек. В Кузбассе объявлен трёхдневный траур.