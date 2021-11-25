Вучич рассказал Путину об обстановке в Косово
Сочи, Краснодарский край, 25 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Сербия фиксирует рост напряжённости в своём регионе. Об этом 25 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Александр Вучич
«Мы наблюдаем рост провокаций и напряжённости, особенно на территории Косово и Метохии», — заявил Вучич.
При этом он отметил оказываемую Россией международную поддержку Сербии.
«Ещё раз благодарим Вас за поддержку», — обратился он к Путину.