Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Депутаты Псковского областного собрания депутатов поддержали федеральный законопроект, внесенный правительством РФ в Госдуму, о введении системы QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба законодательного органа Псковской области.

Герб Псковской области Pskov.ru

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В ходе третьей сессии регионального парламента депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который подразумевает введение обязательного использования индивидуальных QR-кодов в ряде общественных мест.

Согласно законопроекту с 1 февраля 2022 года жители России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом COVID-19.

При голосовании депутаты фракции «Единая Россия» поддержали законопроект. Парламентарии от КПРФ и «Справедливой России» проголосовали против. Депутаты фракции «Яблоко» воздержались, а фракция ЛДПР голосование проигнорировала.

В ходе заседания в пользу принятия закона выступил вице-спикер регионального парламента, депутат от фракции «Единая Россия» Игорь Дитрих: «Законы медицины подтверждены огромным количеством смертей, а с другой стороны огромным количеством спасённых жизней. Предложенные ограничительные мероприятия будут стимулировать к вакцинации».

Как отмечают в пресс-службе Псковского областного собрания, указанные в проекте ограничительные меры будут действительны до 1 июня 2022 года. При этом для посещения аптек, точек для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости QR-код не понадобится. Решение о судьбе законопроекта Госдума примет после того, как изучит мнения всех регионов России, которые должны высказаться не позднее 15 декабря.