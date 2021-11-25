Москва, 25 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Фонд Александра Печерского совместно с российско-австрийским Форумом общественности «Сочинский диалог» представляют документальный фильм, посвященный освобождению Красной Армией нацистских лагерей на территории Австрии.

Фонд Александра Печерского Забытые лагеря Остмарка

Фильм создан в продолжение работы ИА REGNUM совместно с Фондом Александра Печерского над проектом по увековечению памяти о концентрационных, трудовых, пересылочных лагерях на территории субъектов Российской Федерации в пределах ее нынешних границ. В рамках проекта были инициированы установка табличек и информационных стендов на месте бывших концлагерей. Летом решением городской думы Краснодара было удовлетворено ходатайство ИА REGNUM и Фонда Александра Печерского об увековечивании памяти жертв фашистского лагеря Шталаг 132 («Ссыпки»), в октябре вопрос об увековечивании памяти советских военнопленных трудового лагеря «Наутси» внесен в повестку региональной межведомственной комиссии по мемориальным памятникам и памятным знакам на территории Мурманской области.

В числе российских спикеров фильма «Освободители. Забытые лагеря Остмарка» — посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский и руководитель представительства Россотрудничества в Австрии Олег Ксенофонтов. Среди экспертов с австрийской стороны, принявших участие в проекте, — посол Австрийской республики в РФ Вернер Альмхофер, профессор Института по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана, сопредседатель российско-австрийской комиссии историков Штефан Карнер (Stefan Karner), Барбара Штельцль-Маркс (Barbara Stelzl-Marx), старший преподаватель Института гуманитарных и социальных наук Национальной академии обороны Хуберт Шпекнер (Hubert Speckner), а также сотрудник Федерального управления памятников Оливер Шрайбер (Oliver Schreiber).

Кроме того, в фильме принимают участие историки, родственники бывших заключенных и потомки людей, принимавших участие в освобождении нацистских лагерей.

Съемки стартовали 15 сентября в Гнейксендорфе, деревне около Кремса в Нижней Австрии, где находился Шталаг (лагерь для военнопленных) XVII-B. Группу сопровождали: Кристин Айгнер (Christine Aigner), чья семья помогла выжить узнику шталага Дмитрию Чирову, переводчик его книги на немецкий язык Марта Пихлер (Martha Pichler), художник и скульптор Кристиан Гмайнер (Christian Gmeiner), создавший мемориальную композицию в память об узниках концлагерей. В фильме будет также рассказана история освобождения концлагеря Кайзерштайнбрух.

Сопредседатель «Сочинского диалога», помощник Президента РФ Андрей Фурсенко отметил: «Я уверен, что создание фильма станет важной вехой не только на пути укрепления гуманитарных связей между Россией и Австрией, но и послужит популяризации истории подвигов несломленных духом советских военнопленных и противодействию попыток искажения роли Красной Армии в освобождении узников концлагерей».

«Мы благодарны «Сочинскому диалогу» за всемерную поддержку нашего проекта, — заявил председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев — Уверены, что выход фильма про освобождение Красной Армией нацистских лагерей на территории Австрии послужит увековечения памяти об этой забытой странице совместной истории».

Телепремьера фильма состоится в четверг, 25 ноября, на телеканале «Звезда».