София, 25 ноября 2021, 15:07 — REGNUM В столице Болгарии Софии зафиксировано землетрясение силой 3,6. Об этом 25 ноября сообщило Болгарское телевидение со ссылкой на данные Болгарской академии наук.

Землетрясение
Землетрясение
Zeml.info

По последним данным, эпицентр земного колебания находился в районе населенного пункта Самоков в 40 километрах от Софии на глубине около 7 км. Как утверждают очевидцы, в некоторых домах сыпалась штукатура, а с полок падали предметы.

Жертв и разрушений нет. Изучением последствий инцидента занимаются ученые Болгарской академии наук.

Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы более 40 землетрясений различной силы.