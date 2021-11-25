София, , 15:07 — REGNUM В столице Болгарии Софии зафиксировано землетрясение силой 3,6. Об этом 25 ноября сообщило Болгарское телевидение со ссылкой на данные Болгарской академии наук.

Землетрясение Zeml.info

По последним данным, эпицентр земного колебания находился в районе населенного пункта Самоков в 40 километрах от Софии на глубине около 7 км. Как утверждают очевидцы, в некоторых домах сыпалась штукатура, а с полок падали предметы.

Жертв и разрушений нет. Изучением последствий инцидента занимаются ученые Болгарской академии наук.

Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы более 40 землетрясений различной силы.