Оренбург, 25 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 ноября на пленарном заседании Законодательное собрание Оренбургской области рассмотрело федеральные законопроекты о QR-кодах и поддержало их, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Из 47 депутатов за законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проголосовали 30 человек («Единая Россия» Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), против — 17 (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

Во время обсуждения Екатерина Калегина («Справедливая Россия — патриоты — за правду») отметила, что общество не готово к введению QR-кодов. Они приведут к разделению людей, озлоблению. «Мы убьем малый, средний бизнес. Мы создадим огромные препятствия в транспорте», — сказала она и подчеркнула, что не надо смешивать понятия вакцинации и QR-кода. Вакцинированный человек может также являться носителем коронавируса и заражать других. Политик выступила против принуждения и насилия и просила отклонить законопроект.

Максим Щепинов (ЛДПР) указал на очень сырой законопроект. В таком виде фракция отказалась голосовать за документ. Вакцинация должна быть добровольной. ЛДПР не согласна с принуждением к прививкам.

«Где в этом законе финансовое обоснование? Информация о тех страшных цифрах, которые назывались на заседании совместных комитетов? Когда говорилось, что одна вакцина стоит 1 тыс. рублей, один день лечения пациента на ЭКМО — 450 тысяч рублей. Мы понимаем, что эти деньги тратятся на спасение людей, но это не помогает. Где говорится о потерях, которые понесет малый и средний бизнес? Где говорится о том количестве людей, которые из-за этого законопроекта останутся на улице? И самое главное, где здесь говорится о том, как руководство нашей страны, власть будет помогать этим людям?», — сказал депутат. Он подчеркнул, что вакцинироваться надо, но добровольно.

Сторонники законопроекта подчеркивали его необходимость. Медик, депутат Заксобрания Светлана Быкова («Единая Россия») отметила, что вакцинация не защищает от заболеваемости. Она защищает от летального исхода и гарантирует, что человек перенесет заболевание в легкой форме, если заболеет. «Неразумно и нецелесообразно заниматься игрой слов. QR-код и вакцинация нельзя разделять. На самом деле проблемы нет. Провакцинировался получил QR-код, живи спокойно. В чем вопрос? Если представители фракцией за то, что нужно вакцинироваться, то зачем мы обсуждаем QR-коды», — недоумевает политик.

«Мы год уговариваем народ, 60% привили. Уговорили. Вводили два локдауна. Какой выбор у нас остается? Как мотивировать людей?», — вопрошает Александр Куниловский («Единая Россия»). Он считает, что мотивировать 40% можно только принуждением. Государство будет вводить жесткие меры при отсутствии вакцинации.