Анкара, 25 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. За 2021 год прогремели три крупных скандала вокруг Турции, связанные с показом карт, на которых турецкие политики фантазируют о «Великом Туране». Очевидно, что такая манящая «Турция будущего» прирастает территориями за счёт соседей, поглощённых полностью или частично, пишет в своей статье директор Института РУССТРАТЕлена Панина.

Duma.gov.ru Директор Института РУССТРАТ Елена Панина

Первая карта была представлена турецким парламентарием Метином Кюлюнком и тогда «пострадали» Греция, Болгария, Армения, Грузия, Ирак, Сирия и Кипр. Тогда мировой истеблишмент отнёсся к публикации представителя возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) как к поступку не очень адекватного человека.

Не прошло и полгода, как новый вариант провокационной карты был показан турецким государственным телеканалом TRT — 1, причём этот вариант разрабатывала американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor, считающая себя «теневым ЦРУ» по совокупности профессионализма собственных сотрудников.

Третий, самый скандальный вариант, был опубликован 13 ноября 2021 года турецкой Партией националистического движения (ПНД). Теперь планируемый «Великий Туран» распространяется не только на Северный Кавказ, Татарию и Башкирию (как и в предыдущих вариантах), а также включает в себя Алтай, Бурятию, Тыву, Хакасию, Якутию.

Мало того, под пятой тюркского мира частично оказались Астраханская, Иркутская, Курганская, Новосибирская, Пензенская, Омская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области. Также к «Тюркскому миру» причислен Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) и северо-запад Ирана, который населяют этнические азербайджанцы.

Елена Панина уверена, через случайные публикации «Карт Тюркского мира» Эрдоган заявляет о своих претензиях на геополитической статус в большой игре. Причём играть он собирается на стороне Запада против России и Китая, что может обернуться для Турции печальными последствиями, заключила Панина.