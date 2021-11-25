Казань, 25 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Жители Татарии смогут получить QR-код для проезда в общественном транспорте уже после первого этапа вакцинации от коронавируса. Соответствующие изменения, которые вступят в силу с 26 ноября, внесены в постановление Кабинета министров республики «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Zaksob.ru QR-код

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В частности, после получения первого компонента вакцины жители региона получат специальный республиканский QR-код, который будет действовать 24 дня с момента первого этапа вакцинации от COVID-19.

Также получат возможность пользоваться общественным транспортом жители республики, которые имеют медицинский отвод от вакцинации. Они тоже получат республиканский QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября в Татарии в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего. Эта мера введена властями республики для увеличения числа вакцинированных жителей. В случае отсутствия цифрового документа граждан высаживают из автобусов и троллейбусов, что вызывает массовые конфликты. Многие жители, при этом, начали процесс вакцинации, но еще его не завершили, поскольку интервал между двумя компонентами вакцины составляет минимум 21 день.