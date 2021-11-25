Мадрид, 25 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Представители «Голоса» (Vox), «Народной партии» (Partido Popular) и «Граждан» (Ciudadanos) раскритиковали «уступки», сделанные правительством Педро Санчеса для «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) и баскской EH Bildu для продвижения бюджета на 2022 год. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление партий.

ИА REGNUM Испания

По словам представителей правых партий, названные политические организации являются «худшими из возможных партнеров», которые «хотят худшего для Испании и стремятся делегитимизировать [государственные] институты».

Дебаты по бюджетам на 2022 год продолжились в Конгрессе депутатов.

Ранее представители каталонских левых республиканцев и EH Bildu заявили о поддержке проекта бюджета правительства Испании на 2022 год.