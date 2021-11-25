Москва, 25 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Россия категорически протестует против возможной экстрадиции гражданина РФ Дениса Казначеева из Германии в США, заявила 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«С учетом вышеизложенных факторов, конечно, мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Россия принципиально никогда «не признавала, не признает и не признает в будущем» экстерриториальную юрисдикцию судебных органов США и судебных органов каких-либо других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, российский музыкант и диджей Денис Казначеев, который обвиняется в отмывании денежных средств, будет выдан США. Такое решение ранее принял Апелляционный суд в Германии.

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