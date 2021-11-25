Уфа, 25 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Депутаты государственного собрания Башкирии поддержали федеральный проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которым предполагается ввести обязательную проверку QR-кодов в общественных местах. Об этом 25 ноября сообщает ИА «Башинформ».

ИА REGNUM QR-код

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По информации журналистов, 25 ноября депутаты госсобрания Башкирии на планерном заседании поддержали вышеуказанный законопроект.

«Его поддержали депутаты фракции «Единая Россия», против проголосовали депутаты от КПРФ и «Справедливой России», — сообщают журналисты.