Варшава, , 14:09 — REGNUM Первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда 25 ноября прибыла в Молдавию с кампанией помощи польской диаспоре. Об этом передает пресс-служба президента Польши.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что она встретится с представителями местной польской диаспоры и передаст им подарки. Также первая леди Польши вручит активистам благодарность за вклад в продвижение польской культуры за границей.

Кампания «Помощь полякам на Востоке», которая обращена к польской диаспоре, проживающей на территориях стран бывшего Советского Союза, реализуется с 2016 года.