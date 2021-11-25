Чита, 25 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 25 ноября 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 415 355 человек (3873 за минувшие двое суток). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 483 181 человек (3121 за минувшие двое суток). Повторно привились 67 800 жителей региона (+6233).

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 25 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 86 331 (+347 за сутки).

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