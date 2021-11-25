Вашингтон, 25 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Америка сегодня — проектор и инструмент глобализма, а главные мировоззренческие врагиадминистрации США — политическая независимость и национальная самобытность народов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 ноября, комментируя публикацию Axios.

СССР

Как сообщалось ранее, по данным издания, пятеро сенаторов от Демократической партииСШАненамерены голосовать закандидатуру уроженки Казахской ССР Сауле Омаровой на должность главы Управления финансового контроля. Противэтогоназначения выступают и республиканцы. Во время слушаний в Сенатедепутаты рассуждали о ее «советском прошлом», спрашивали окандидатской диссертации с анализомработКарла Маркса, пытались выяснить, «направляла ли онаофициальное письмо» об уходе из комсомола.

« Позиция, занятая республиканцами, а также группой сенаторов от Демократической (!) партии США по поводу назначения уроженки СССР на пост финансового контролера США, показательна. Она заставляет даже тех, кто этого делать не хочет, задуматься: что же такого было в Советском Союзе, в образовании и воспитании его граждан, что все эти годы американцы продолжают рассматривать в качестве угрозы?

Америка сегодня — это наиболее заточенный проектор и одновременно инструмент глобализма. Помноженный на увлечённость американского истеблишмента своей «всемирной миссией», этот факт делает главными мировоззренческими врагами американцев политическую независимость и национальную самобытность народов. Видимо, именно эти из тех черт, в духе которых воспитывали граждан СССР, и неприемлемы в первую очередь гонителям уроженки Казахской ССР Сауле Омаровой. А вопросы по поводу того, конспектировала ли она труды Карла Маркса и «выписалась ли официально из комсомола» — это для идиотов.