Таллин, 25 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Министерство экономики Эстонии заключило с госкоманией Elron новый десятилетний договор на организацию перевозки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Подчеркивается, что в новом договоре специально отмечается, что между крупными городами поезда должны перевозить людей по меньшей мере на 10% быстрее, чем автобусы.

Новый договор вступит в силу в 2023 году. Elron обязуется следовать графику движения поездов из Таллина в Нарву, Тарту, Вильянди, Палдиски и Кейла с точностью до трех минут. На маршрутах в Тарту, Нарву и Вильянди у пассажиров должна быть возможность бронирования места первого класса с регулируемой спинкой и рабочим столом. Кроме того, в Таллине, Кохила, Рапла, Лелле, Тюри, Вильянди, Тарту и Нарве для пассажиров должны быть созданы павильоны на остановках.

«В последнее десятилетие число пассажиров в поездах удвоилось, достигнув 8,8 млн человек. В последующие десять лет мы хотим снова удвоить это число, то есть достичь 16 млн человек», — прокомментировал новый договор министр Таави Аас.

Согласно договору, к 2025 году предприятие также должно начать предлагать в поездах услугу питания и обеспечивать наличие бесплатного беспроводного интернета. В конце 2024 года Эстония получит шесть новых поездов, тогда эта цель будет достигнута, отмечается в пресс-релизе.

В период с 2021 по 2028 год Министерство экономики и коммуникаций намерено инвестировать в железные дороги Эстонии 900 млн евро.