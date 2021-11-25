Иркутск, 25 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 25 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6217 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 136 330 (+605 за сутки). Госпитализированы 5270 (+10 за сутки). В то же время за сутки от COVID-19 излечились 111 958 пациентов (+408).

Ещё 532 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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