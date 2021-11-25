Севастополь, 25 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 25 ноября. Накануне, 24 ноября, сообщалось о 301 новом ковид-пациенте.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в Севастополе новая коронавирусная инфекция за весь период пандемии подтвердилась у 47 594 человек. В настоящий момент выздоровели 42 247 человек, 681 пациент выписан за последние сутки.

Умерли 1 635 севастопольцев с коронавирусом, в том числе 13 человек в возрасте от 45 до 95 лет скончались за последние сутки.

На 25 ноября в Севастополе прививку от коронавируса сделали 234 135 человек, более 202 тыс. человек привились вторым компонентом.