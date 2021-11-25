Барнаул, 25 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 25 ноября прививки от коронавируса получили 996 174 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 9799 человек. Такие данные приводит оперштаб.

(сс) qimono Вакцинация

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Из общего числа привитых 133 889 жителей региона получили первую прививку (+357 за сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 822 205 человек (+8145 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 40 080 ревакцинированных (+1297 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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