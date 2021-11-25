Москва, 25 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Продолжение девальвации лиры при прочих равных условиях вполне может повысить привлекательность турецкого экспорта для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Турецкая Лира

«Валютная пара турецкая лира к российскому рублю (TRY/ RUB) с начала текущего года выросла на 20%, а с апреля 2021 года — почти на 80%, — сказал Дорофеев. — Опережающая девальвация лиры к российскому рублю произошла на фоне устойчивого падения лиры по ряду объективных фундаментальных причин и контролируемой девальвации рубля. В целом пока лира не побила рекорды 2020 года к рублю, поскольку российская валюта тоже периодически обесценивается. Продолжение девальвации лиры при прочих равных условиях вполне может повысить привлекательность турецкого экспорта для России и создать условия для расширения экономического сотрудничества между двумя странами».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, каких целей хотят добиться власти Турции, девальвируя лиру.