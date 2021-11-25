Махачкала, 25 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки вновь выросла смертельная статистика по COVID-19. Из-за осложнений после заражения коронавирусом скончались семь человек. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 2911, сообщили 25 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По показателю смертности от COVID-19 Дагестан занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставрополья, где число скончавшихся превысило 5 тыс. человек.

За все время пандемии стали носителями коронавируса в Дагестане 60 376 человек, что также является вторым результатом в СКФО после Ставрополья (110 тыс. человек)

За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 197 человек, выздоровели за тот же день 188 пациентов. А общее число сумевших справиться с болезнью достигло 55 603 человек.