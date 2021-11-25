Барнаул, 25 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7029 человек, причём рекордные 32 из них добавлены в сводку за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост выявленных зараженных снизился до 528 (-2 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 101 430 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 72 496 человек (+578 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 765 (-16 за сутки), из них 289 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 983 человека, +79 за сутки) и ОРВИ (70 927 человек, +428 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 50 (всего 3271). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 11 506 (+721 за минувшие сутки).

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