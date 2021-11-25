Пекин, 25 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. На качественно новый уровень вышло в течение последних лет сотрудничество между вооруженными силами России и Китая. Об этом 25 ноября заявил на брифинге официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В последние годы под стратегическим руководством председателя (КНР) Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира) Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией продолжали развиваться, обмены и сотрудничество между вооруженными силами двух стран в различных областях стали более глубокими, стратегическая коммуникация вышла на новый уровень, был осуществлен прорыв в практическом сотрудничестве», — сказал он.

Также У Цянь отметил, что произошел большой прогресс в области совместных учений ив сфере стратегической коммуникации между военными двух стран.

Кроме того, официальный представитель минобороны КНР указал, что вооруженные силы (ВС) КНР являются сторонниками усиления стратегического сотрудничества с ВС РФ и углубления обменов для того, чтобы «принести еще больше пользы народам двум странам и играть еще большую роль в поддержании мира и стабильности во всем мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии пройдет 26 ноября в формате видеосвязи.