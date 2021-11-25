Красногорск, 25 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королеве. Об этом 25 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 129 человек. Следом за Королевом идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 121 человека. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 101 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1483 новых случая COVID-19.