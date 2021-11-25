Москва, 25 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Увольнение директора ФСИН явилось полной неожиданностью для большинства, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Ещё два часа назад Александр Калашников принимал участие в координационном совещании в генпрокуратуре, посвящённом реализации нацпроектов», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генерал Александр Калашников освобожден с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), следует из указа президента РФ Владимира Путина. Другим указом глава государства назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.

Отставку связывают с пытками в саратовской тюремной больнице.