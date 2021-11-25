Красногорск, 25 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2113 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 511 985 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 579 390.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 25 ноября число жертв COVID-19 увеличилось на 60 человек.