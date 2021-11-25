Мурманск, 25 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Мурманской области продлили ограничения по допуску к работе для граждан старше 60 лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионеры

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Как сообщили ИА REGNUM в оперштабе, согласно проекту нового постановления, для работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями по 24 декабря продлеваются ограничения по допуску к работе. Их переводят на дистанционный режим.

В обычном режиме смогут работать только при наличии действующего QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или сертификата о прививке на бумажном носителе.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Собянин заявил о возможном расширении сфер применения QR-кодов.