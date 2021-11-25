Москва, , 13:11 — REGNUM Госдума поддержала присоединение Российской Федерации к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Существенным положением конвенции является обязанность договаривающихся государств требовать страхования ответственности не только от собственников судов, плавающих под флагом этих государств, но и от всех прочих судов, заходящих в порты или на рейды этих государств.

Для защиты интересов Российской Федерации закон содержит оговорку (по аналогии с оговоркой, сделанной Китайской Народной Республикой при присоединении к конвенции), которая предусматривает отказ Российской Федерации считать себя связанной положениями пунктов 2 и 3 статьи 15 конвенции, где речь идет об обязательных процедурах разрешения споров.

Для исключения разрыва в подходах к международному и национальному законодательному регулированию ограничения и обеспечения ответственности зарегистрированных собственников судов по конвенции в правительстве считают целесообразным распространить действие конвенции на внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 3 конвенции, путем присоединения к конвенции с заявлением о распространении применения требований конвенции на затонувшие суда, находящиеся в пределах территории Российской Федерации, включая территориальное море.

Неучастие Российской Федерации в конвенции создает ситуацию, когда российские суда, совершающие международные рейсы, обязаны выполнять положения конвенции при заходе в воды стран — участниц конвенции (это в том числе Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция и Великобритания), но не могут получить в России предусмотренное конвенцией страховое свидетельство, а иностранные суда, заходящие в российские воды, под аналогичные требования не подпадают, отмечают в правительстве РФ.

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