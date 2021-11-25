Москва, 25 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Госдума поддержала присоединение Российской Федерации к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Существенным положением конвенции является обязанность договаривающихся государств требовать страхования ответственности не только от собственников судов, плавающих под флагом этих государств, но и от всех прочих судов, заходящих в порты или на рейды этих государств.

Для защиты интересов Российской Федерации закон содержит оговорку (по аналогии с оговоркой, сделанной Китайской Народной Республикой при присоединении к конвенции), которая предусматривает отказ Российской Федерации считать себя связанной положениями пунктов 2 и 3 статьи 15 конвенции, где речь идет об обязательных процедурах разрешения споров.

Для исключения разрыва в подходах к международному и национальному законодательному регулированию ограничения и обеспечения ответственности зарегистрированных собственников судов по конвенции в правительстве считают целесообразным распространить действие конвенции на внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 3 конвенции, путем присоединения к конвенции с заявлением о распространении применения требований конвенции на затонувшие суда, находящиеся в пределах территории Российской Федерации, включая территориальное море.

Неучастие Российской Федерации в конвенции создает ситуацию, когда российские суда, совершающие международные рейсы, обязаны выполнять положения конвенции при заходе в воды стран — участниц конвенции (это в том числе Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция и Великобритания), но не могут получить в России предусмотренное конвенцией страховое свидетельство, а иностранные суда, заходящие в российские воды, под аналогичные требования не подпадают, отмечают в правительстве РФ.