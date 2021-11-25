Москва, 25 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Существует надежда на замедление российской инфляции, но, увы, есть печальный нюанс: это падение рубля, которое может спровоцировать рост цен на импортную продукцию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 ноября заявил инвестбанкир, сопредседатель Партии Роста Евгений Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Дешевеющий рубль — не только инфляционный фактор на ближайший месяц, но и дополнительный повод для ЦБ повысить на следующем заседании ставку сильнее, чем на 0,5 б.п.», — отметил эксперт.

По его словам, годовая инфляция на конец ноября ожидается в диапазоне 8−8,2%: «Ниже 8% к концу года инфляция, судя по всему, не упадет».

»Сейчас рациональнее покупать российские облигации со сроком погашения до 3 лет, так как их цены не так сильно реагируют на изменение ставки и инфляционные ожидания, как цены более долгосрочных облигаций. Кстати, купить их можно, например, на часть денег, вырученных от продажи долларов — курс сегодня вполне выгодный», — добавил Коган.

Напомним, по данным Росстата, цены в России выросли ещё на 0,20% (на 19 ноября) по сравнению с ростом на 0,18% и 0,09% двумя неделями ранее. Больше всего дорожает продовольствие. Мука, сахар, рис, сыр только с начала ноября подорожали на 2%. Цены непродовольственных товаров замедляют рост, хотя автомобили и топливо продолжают дорожать.