Архангельск, 25 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский сообщил о низком уровне повторной заболеваемости ковидом.

Екатеринбург.рф Вакцинация

«Сейчас мы видим, что показатель повторной заболеваемости достаточно низкий, в среднем он составляет всего 0,74% от общего количества переболевших. Мы также проводим постоянный мониторинг заболевших и переболевших, поэтому можно с уверенностью сказать, что Архангельская область не является исключением из общей тенденции», — заявил Герштанский.

В то же время, по словам чиновника, для тех, кто был первично вакцинирован, по-прежнему остается рекомендация о прохождении повторной вакцинации по истечении шести месяцев. Это связано с тем, что после шести месяцев иммунный ответ угасает, повторная своевременная вакцинация позволяет поддерживать уровень антител на должном уровне.

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