Тамбов, 25 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области 25 ноября подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 53 тыс. 611 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 50 тыс. 328 пациентов, в том числе 201 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 1371 человек. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.