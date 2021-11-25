Красногорск, 25 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 25 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1483 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 359 случаев меньше аналогичного показателя 24 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1842 человека, а днем ранее — у 1871 жителя Подмосковья.

Отметим, что всего 25 ноября в России было выявлено 33 796 новых случаев заражения коронавирусом.