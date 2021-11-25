Владимир, 25 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области 25 ноября подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 72 тыс. 988 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 54 тыс. 233 пациента, в том числе 131 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2432 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.