Ульяновск, 25 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают умирать от осложнений, вызванных COVID-19. Такие данные приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 25 ноября, жертвами пандемии в регионе стали ещё 17 ковидных больных. Это на одного человека меньше, чем было сутками ранее. За последние две недели, с 11 по 24 ноября, каждые сутки умирали от шести до 18 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области умерли 3306 больных COVID-19.

Напомним, что в Ульяновской области заражение коронавирусом официально подтверждено у 108 821 жителя, из них выздоровел 100 121 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в гастроэнтерологическом отделении Ульяновской областной клинической больницы продолжаются ремонтные работы, готовность составляет 80%. На данные цели из регионального бюджета выделено 42 млн рублей.