Великий Новгород, 25 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области коронавирусом заразились 319 человек. Новыми данными по заболеваемости 25 ноября поделился оперштаб.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Статистика новых заражений держится в области с 14 ноября примерно на одном уровне, от 317 до 337 заражений в сутки. Так, например 23 ноября их число составило 325 человек, что на шесть человек больше, чем показатель за прошедшие сутки.

От коронавируса в Новгородской области, как от основной причины смерти, за последние сутки скончались шесть человек, что на четыре человека больше, чем в предыдущие сутки. Максимальный показатель смертности за последнее время был установлен в Новгородской области 31 октября, в тот день от коронавируса скончались сразу 11 человек.

Количество выздоровевших за сутки составило 193 человек, это на шесть человек больше, чем данные за 23 ноября. Статистика этого показателя отражает положительную динамику. Количество переболевших не снижалось начиная с 10 ноября.

За весь период действия пандемии в Новгородской области выявили 58 102 случая заражения ковидом, количество выздоровевших составили 48 313 человек, а умерло 583 человека.