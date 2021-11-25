Ульяновск, 25 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области число победивших коронавирус в 1,7 раза превысило количество вновь выявленных ковидных больных. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 25 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждён 108 821 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 469.

Вылечился 100 121 человек, что составляет 92% от общего количества официально выявленных случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки выздоровели 810 человек.

Напомним, что в Ульяновской области для определения заражения коронавирусом сделано 1 476 162 лабораторных исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проходит тематическая неделя «Демография».