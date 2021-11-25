Пермь, 25 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Законодательное собрание Пермского края 25 ноября на пленарном заседании поддержало федеральные законопроекты, которые предусматривают использование QR-кодов при посещении общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

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«В отличие от полного локдауна, с которым пришлось нам всем столкнуться в прошлом году, эти нововведения носят компромиссный характер. Предложенный порядок обеспечивает равные возможности для посещения общественных мест и публичных мероприятий для тех, у кого есть прививка, официальный медотвод, свидетельство о перенесенной болезни, а до февраля следующего года и ПЦР-тест. Такие правила позволяют учесть интересы тех, кто уже имеет иммунитет к коронавирусной инфекции или в силу объективных причин, не может ставить прививку. В целом, новые правила должны определить понятные для всех условия жизни в новых реалиях, которые диктует нам пандемия», — отметил председатель социального комитета Сергей Ветошкин («Единая Россия»).

Среди пермских депутатов не было единого мнения по поводу документа. Так, Владимир Постников (ЛДПР) выразил недоумение по поводу того, что на федеральном уровне вносится законопроект, тогда как у региональных властей есть права внедрять систему спецкодов самостоятельно. И часть субъектов РФ этим воспользовалась, в том числе Прикамье.

По словам политика, при хромающей пропаганде вакцинации и жестких ограничительных мерах недоверие граждан к вакцинации только усиливается. По количеству писем и обращений неоднозначная инициатива с QR-кодами может сравниться только с проектом о дистанционном обучении годичной давности. Родители всей страны забили тревогу и отстояли право учиться не только дистанционно. Сейчас наблюдается аналогичная ситуация, только коды затронут практически все взрослое население России. Фракция ЛДПР, несмотря на поддержку вакцинации, воздержалась от голосования.

Ксения Айтакова («КПРФ) также подчеркнула, что депутаты не против прививок. Однако QR-коды — это не про прививки, это про ограничения прав человека на передвижение. Не надо накалять ситуацию. Люди постепенно сами вакцинируются. «Если бы люди доверия правительству, то очереди в прививочные кабинеты были бы больше», — отметила депутат. Она предложила не поддерживать законопроект, а направить больше усилий на профилактику здорового образа жизни.

«Уже два года продолжается пандемия, но вместо грамотных разъяснений о необходимости вакцинации и принятия по-настоящему действенных мер в борьбе с распространением коронавируса, чиновники проводят постоянные эксперименты на людях. Ощущение, что нас просто испытывают на прочность. Причем законностью принимаемых мер чиновники порой даже не озадачиваются. Что мы видим? Характер вакцинации от добровольного переходит к принудительному», — сказала Вероника Куликова («Справедливая Россия — патриоты — за правду»). Политик обратила внимание на то, что доводов за QR-коды мало, а против — много, и множество вопросов, на которые не прозвучало ответов. Например, по поводу людей с медотводами, которых официально, более 10%.

«Тема кодов — это не про здоровье. Это про администрирование. И оно, к сожалению, бездарное. Мы против разделения на «правильных» и «неправильных», привитых и непривитых. Мы против разделения и ограничения прав и создания людям определенных трудностей итак в нашей нелегкой жизни», — резюмировала депутат.

В свою очередь депутат Заксобрания, главный врач детской краевой больницы им. П.И.Пичугина Дмитрий Бондарь заострил внимание на том, что в условиях пандемии задача исполнительной и законодательной власти — максимальное ограничение распространения. Сейчас уже подтверждено научно, что единственный основной механизм защиты — это массовая вакцинация.

«В Пермском крае мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости, это случилось благодаря увеличению темпов вакцинации, школьным каникулам и введение локдауна в ноябрьские праздники. Но при этом у нас заполнены реанимации, так как тяжелых пациентов очень много. Избыточная летальность на сегодняшней день существует. Нам нужно укрепить тренд на снижение заболеваемости и летальности», — подчеркнул он.

Добавим федеральный законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает порядок посещения общественных мест и массовых мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года