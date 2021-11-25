Липецк, 25 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Липецкой области 25 ноября подтверждено 396 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Всего на территории региона был выявлен 72 тыс. 651 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 65 тыс. 434 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 493 — за последние сутки.

За весь период скончались 2366 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.