Вологда, 25 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявили 399 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По данным штаба, 24 ноября в регионе скончались 12 ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2511 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 33 796 человек, скончались 1238 ковид-пациентов.