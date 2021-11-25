Стокгольм, 25 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Драматические события 24 ноября, или как уже называют этот день шведские политологи суперсреда по аналогии с американским супервторников, закончены. 25 ноября редакция новостной службы SVT Nyheter решила выпустить материал, в котором содержались ответы на самые часто задаваемые вопросы, когда речь идет о внутренней политики Швеции.

Pixabay.com Флаг Швеции

Была ли на самом деле Магдалена Андерссон премьер-министром Швеции?

Нет, поскольку до своей отставки спустя семь часов после избрания она так и не сумела вступить в должность, считают журналисты.

Кто сейчас управляет Швецией?

По мнению экспертов SVT, формально Швецией до сих пор управляет премьер-министр страны Стефан Лёвен, который стоит во главе переходного правительства с ограниченными полномочиями.

Когда в стране начнется процесс по избранию нового премьер-министра?

Тальман Андреас Норлен принял прошение Андерссон об отставке. Его заявление о начале процесса избрания нового главы кабинета министров поступит в течение 25 ноября, отметили журналисты.