Стокгольм, 25 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В настоящее время партия «Центристов» подвергается нападкам со стороны как покинувших правительство Швеции «Зеленых», так и оппозиции. После решения поддержать Магдалену Андерссон при избрании премьер-министра Швеции, а затем позволения бюджету оппозиции пройти в риксдаге, «Центристы» были обвинены в создания политического хаоса в Швеции. Однако представитель партии по вопросам политики и экономики Мартин Одал, посетивший поздним вечером 24 ноября студию SVT, опроверг все обвинения.

Партия Центра. Швеция

«Не мы создавали этот хаос», — резко заявил парламентарий.

Одал объяснил, что 24 ноября, который уже войдет в учебники шведской истории, партия «Центристов», как не пафосно звучит, оставалась в центре политического спектра — правительство Швеции заключило соглашение с «Левыми», чем существенно сдвинуло свою политику влево, а риксдаг принял бюджет, подготовленный правыми радикальными силами.

По его словам, в сложившейся ситуации «Центристы» действовали в соответствии со своими политическими идеалами, которые прописаны в уставе.