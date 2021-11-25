Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Основной корпус Госпиталя ветеранов войн (ГВВ) на Народной улице в Санкт-Петербурге начал прием плановых и экстренных больных — там развернуто 832 койки для неинфекционных пациентов. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Госпиталь ветеранов войн на Народной улице в Петербурге Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

Напомним, ГВВ является одной из главных больниц Северной столицы, которая работает с ковидными пациентами с начала пандемии в 2020 году. По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, выбор первого учреждения для обратного перепрофилирования был не случаен.

«Это единственное многопрофильное учреждение в Петербурге, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям: это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие. Они нуждаются в особой опеке и внимании», — заметил чиновник.

Как уточнили в комздраве, недавно возведенный стационар-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на 405 коек продолжит прием больных с COVID-19.

Отметим, до настоящего времени в Петербурге работали с ковидом 18 стационаров — 15 городских и три федеральных. В них было развернуто 8888 коек, из которых 48,19% были свободны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге третий день подряд — менее двух тысяч новых заражений в сутки