Тюмень, 25 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 324 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 325 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 ноября коронавирусом заразились 79 289 человек, выздоровели 61 725 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 25 ноября в регионе скончались 2769 пациентов с COVID-19 (на 31 человека больше, чем днём ранее).