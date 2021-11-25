Красноярск, 25 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 35 человек. Об этом сообщили 25 ноября в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончался 7321 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 708 носителей коронавируса, выздоровели 702 человека.