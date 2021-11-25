Мадрид, 25 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Министерство образования и профессиональной подготовки не может заставить Женералитат Каталонии выполнить постановление Верховного суда страны о том, что 25% занятий в сфере образования должны проходить на испанском языке. Об этом испанской газете La Razón заявила глава ведомства Пилар Алегрия.

Каталония

«Суды и трибуналы должны вынести решение о его исполнении», — сказала Алегрия.

Отмечается, что ближе к лету 2022 года станет ясно, будет ли исполнено решение высшей инстанции, так как сначала необходимо выполнить некоторые формальности. Во-первых, Верховный суд Испании должен будет предоставить в Высший суд юстиции Каталонии постановление о неприемлемости апелляции и вернуть полное судебное дело. Именно тогда Высший суд Каталонии должен будет составить «постановление о вступлении приговора в законную силу». После завершения этой процедуры у него будет десять дней, чтобы отдать распоряжение Женералитату Каталонии об исполнении.

При этом в правительстве подчеркнули, что оно «не имеет полномочий исполнить приговор», на что министр юстиции Пилар Льоп особо указала в интервью «Espejo Público». Она напомнила, что «решение суда является окончательным».