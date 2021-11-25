Ханты-Мансийск, 25 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (64 случая), сообщает 25 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 247 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 25 ноября в Югре зарегистрировано 88 514 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 81 078 человек, 1649 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).