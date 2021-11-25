Чебоксары, 25 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Чувашии решения о введении дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса принимаются оперативным штабом. И при необходимости средства на реализацию мероприятия выделяются из резервного фонда. Решение о введении QR-кодов на транспорте оперштаб не принимал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 25 ноября, первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Ноздряков

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Вопрос о возможных ограничениях на транспорте был поднят при рассмотрении во втором чтении законопроекта о бюджете на 2022 год. Глава минфина отреагировал на недоумение главы фракции ЛДПР Константина Степанова об отсутствии средств на поддержку перевозчиков при условии введения QR-кодов на транспорте.

«Закон о бюджете не предполагает включение каких-то ожиданий. Я не знаю, как это вам представляется процедурно. Что касается конкретно по транспорту, что озвучивалось, ожидания по убыткам и так далее. Во-первых, решение о введении в Чувашии QR-кодов на транспорте сегодня комиссия оперштаба не принимала. Во-вторых, вы знаете, у нас есть план организационных мероприятий, с 2020 года действует, утверждённый главой. Туда постоянно по мере принятия решений вносятся дополнительные мероприятия, они своевременно финансируются, прежде всего, из резервного фонда», — сказал Михаил Ноздряков.

По его словам, в настоящее время в республиканском резервном фонде предусмотрено 2 млрд рублей. И из него направляются средства на дополнительные мероприятия, которые принимаются оперативным штабом в связи со «сложной ситуацией с коронавирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета Чувашии Константин Степанов поднял вопрос о государственной поддержке перевозчиков в случае введения QR-кодов на транспорте. По словам депутата, «уже разосланы письма ряду перевозчиков с просьбой начинать считать выпадающие доходы», расходы на закупку оборудования для сканирования QR-кодов и «штатных единиц для этой работы».